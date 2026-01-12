3.70 BYN
Президент Кубы назвал условия для диалога с США
Автор:Редакция news.by
Гавана готова к серьезному и ответственному диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения, суверенного равенства и принципов международного права. Что подразумевает отсутствие вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день Куба и США сохраняют исключительно технические контакты в сфере миграции. Вместе с тем он отверг требование Дональда Трампа о том, чтобы карибская страна "заключила сделку" с Вашингтоном.
Напомним, президент США предупредил, что Гавана будет отрезана от венесуэльской нефти и денег, от которых она зависела на протяжении десятилетий.