Президент Кубы назвал условия для диалога с США

Гавана готова к серьезному и ответственному диалогу с Вашингтоном на основе взаимного уважения, суверенного равенства и принципов международного права. Что подразумевает отсутствие вмешательства во внутренние дела страны. Об этом заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Куба и США сохраняют исключительно технические контакты в сфере миграции. Вместе с тем он отверг требование Дональда Трампа о том, чтобы карибская страна "заключила сделку" с Вашингтоном.

Напомним, президент США предупредил, что Гавана будет отрезана от венесуэльской нефти и денег, от которых она зависела на протяжении десятилетий.

