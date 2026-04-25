Прибалтика и Польша вновь обратились к Евросоюзу с протянутой рукой. В очередной раз они пытаются решить свои бюджетные проблемы за счет общеевропейского кошелька.

На этот раз надуманным поводом для попрошайничества стала охрана границ с Россией и Беларусью. Соответствующую декларацию подписали главы финансовых и экономических ведомств Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, сообщило литовское Министерство финансов. Глава ведомства подчеркнул: "Наши финансовые, фискальные системы, экономика испытывают давление, в том числе в связи с растущими затратами на обеспечение безопасности восточной границы ЕС".