Прибалты скупают товары с истекшим сроком годности
Автор:Редакция news.by
Жители Эстонии активно скупают уцененные товары с истекающим сроком годности. За год в стране продали более 1,3 тыс. т таких продуктов.
При этом наибольшая доля продаж пришлась на Таллин - 570 т. Особой популярностью пользуются мясо, хлеб и выпечка, готовая еда и молочные продукты.
По данным соцопроса, продукты питания с истекающим сроком годности покупают 43 % потребителей Эстонии, в Латвии - 28 %, в Литве - 21 %.