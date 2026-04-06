Прибалты скупают товары с истекшим сроком годности

Жители Эстонии активно скупают уцененные товары с истекающим сроком годности. За год в стране продали более 1,3 тыс. т таких продуктов.

При этом наибольшая доля продаж пришлась на Таллин - 570 т. Особой популярностью пользуются мясо, хлеб и выпечка, готовая еда и молочные продукты.

По данным соцопроса, продукты питания с истекающим сроком годности покупают 43 % потребителей Эстонии, в Латвии - 28 %, в Литве - 21 %.

