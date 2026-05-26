Проект Rail Baltica превратился в бездонную коррупционную яму. Как выяснили латвийские СМИ, стоимость рельсов в централизованной закупке оказалась значительно выше рыночной, а возможная переплата для Латвии может исчисляться десятками миллионов евро при общей сумме договора в 106 млн евро.

В то же время Литва вовсе отказалась участвовать в данной закупке: Вильнюс самостоятельно закупил часть необходимых рельсов у того же поставщика, но примерно на 13 % дешевле. Эстония пока оценивает ситуацию.