Создано с помощью ИИ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e9a4205-36f3-4286-bad9-a8ce0f887a6c/conversions/df11d446-9378-47e4-a431-b435ad1eec62-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e9a4205-36f3-4286-bad9-a8ce0f887a6c/conversions/df11d446-9378-47e4-a431-b435ad1eec62-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e9a4205-36f3-4286-bad9-a8ce0f887a6c/conversions/df11d446-9378-47e4-a431-b435ad1eec62-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e9a4205-36f3-4286-bad9-a8ce0f887a6c/conversions/df11d446-9378-47e4-a431-b435ad1eec62-xl-___webp_1920.webp 1920w Создано с помощью ИИ

История про развод, но не семейный, а государственный. Брюссель выставил Лондону крупный чек за право торговать на европейском рынке, том самом, с которого Британия не так давно громогласно сбежала.

Это похоже на запоздалое эхо Brexit. Мол, если и развелись когда-то, так давайте проясним отношения. Хотите торговать - платите. Мы ведь уже не родня. Теперь в открытый европейский дом просто так не зайти: входной билет Британии будет стоить 1 млрд фунтов в год. Иначе повесят замок.

Видимо, Брюссель решил, что Лондон и без того слишком много наслаждался свободой. Что вообще происходит между ними в последнее время, смотрите в "Понятной политике".

История Евроразвода берет свое начало в 2016 году. Именно тогда Великобритания проголосовала за тот самый Brexit. 52 % британцев говорили: "мы уходим", а нация в патриотическом угаре кричала: "мы свободны от оков Евросоюза". Борис Джонсон предрекал миллиарды сохраненных денег, хотя адекватные экономисты считали иначе.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27b898bb-8446-4303-bedb-d1108bbb3493/conversions/094310f1-b670-4e94-bb33-b176a2659ff6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27b898bb-8446-4303-bedb-d1108bbb3493/conversions/094310f1-b670-4e94-bb33-b176a2659ff6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27b898bb-8446-4303-bedb-d1108bbb3493/conversions/094310f1-b670-4e94-bb33-b176a2659ff6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27b898bb-8446-4303-bedb-d1108bbb3493/conversions/094310f1-b670-4e94-bb33-b176a2659ff6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но тогда экономистов победили знаменитые красные автобусы Джонсона с надписью: "Мы отправляем ЕС 350 млн фунтов в неделю, давайте тратить их на себя".

В январе 2020 года официально Лондон из ЕС вышел. Вечеринки, звуки Биг Бена в полночь и шампанское на Парламент-сквер в центре. Спустя шесть лет Брюссель пришел со счетом. Логика Европейского союза предельно проста: вы сами ушли, а если хотите экономической интеграции, платите 1 млрд фунтов в год, чтобы получить беспрепятственный доступ к общему рынку. Помимо денег, Лондону требуется соблюдать определенные стандарты в экологии, труда и законодательного регулирования. Все, от чего Великобритания уходила.

Надо сказать, что на попятную, кажется, и сам Лондон пошел. В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности Стармер заявил, что Великобритания более не является страной эпохи Brexit, и выступил за более тесную интеграцию с ЕС. Британский премьер тотчас же подвергся резкой критике оппозиции. Правительство правящей Лейбористской партии обвинили в желании "отыграть Brexit назад", назвав эти предложения "великим предательством" воли народа, высказанной почти 10 лет назад.

Чем вызвана логика Стармера? И почему Лондон снова потянуло в Европу? Все очень просто: на фоне мировой турбулентности работать с ней все сложнее, но нужно.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3de5fb-b1fb-4242-91e1-a20aa814b329/conversions/1a262d98-ed4b-4595-971c-1a937db38fa6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3de5fb-b1fb-4242-91e1-a20aa814b329/conversions/1a262d98-ed4b-4595-971c-1a937db38fa6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3de5fb-b1fb-4242-91e1-a20aa814b329/conversions/1a262d98-ed4b-4595-971c-1a937db38fa6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef3de5fb-b1fb-4242-91e1-a20aa814b329/conversions/1a262d98-ed4b-4595-971c-1a937db38fa6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кир Стармер отчаянно ищет союзников и экономические победы. Уходить совсем не хочется. А экономика всегда была главным триггером общественных настроений.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc8086b-f4f1-4cc8-9034-4c6b0e5c5328/conversions/c51405a4-c440-4572-be93-ab40e44ec794-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc8086b-f4f1-4cc8-9034-4c6b0e5c5328/conversions/c51405a4-c440-4572-be93-ab40e44ec794-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc8086b-f4f1-4cc8-9034-4c6b0e5c5328/conversions/c51405a4-c440-4572-be93-ab40e44ec794-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5cc8086b-f4f1-4cc8-9034-4c6b0e5c5328/conversions/c51405a4-c440-4572-be93-ab40e44ec794-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это доклад Банка Англии, который красивым экономическим языком говорит, что инфляцию не сдержать, рецессия на подходе. Отношения с ЕС не удается сгладить из-за подсчетов 2021 года. Так, за выход из Евросоюза Брюссель выставил Лондону счет в 47 млрд евро. Лондон посчитал 41 млрд. Более того, Великобритания заявила, что может платить эти деньги лишь в рассрочку до 2060 года.

Еще в мае 2025 года, Кир Стармер заявил о "перезагрузке отношений" с Евросоюзом. В мечтах премьера это было так: Брюссель отдает все "европейские" плюшки Британии назад, а взамен не просит ничего. Но так не бывает.

На счету каждый пенни в том числе из-за роста госдолга - сейчас он составляет почти 4 трлн долларов и приближается к 95 % от ВВП. Стоимость его обслуживания резко выросла. В 2019 году отдавали 39 млрд фунтов, сейчас почти в 4 раза больше.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6579054e-aeda-4dbd-93e5-6cc8ead8156d/conversions/b632c2da-3f39-40bc-bc90-a4f12038e52b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6579054e-aeda-4dbd-93e5-6cc8ead8156d/conversions/b632c2da-3f39-40bc-bc90-a4f12038e52b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6579054e-aeda-4dbd-93e5-6cc8ead8156d/conversions/b632c2da-3f39-40bc-bc90-a4f12038e52b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6579054e-aeda-4dbd-93e5-6cc8ead8156d/conversions/b632c2da-3f39-40bc-bc90-a4f12038e52b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Получается, казна пуста, милорд. Но Лондон, имея крайне серьезные проблемы с деньгами, сделал очередной финт, выделяет ровно 1 млрд фунтов на закупку гаубиц Украине. Торговля подождет. В марте 2026 года случилась еще одна ситуация на уровне анекдота: Британия, великая морская держава, взяла в долг корабль у Германии. Причина - Лондон не мог выполнить обязательства перед НАТО. Страна должна была предоставить флагман в рамках учений Альянса в постоянной морской группе. Но такого фрегата у Лондона банально не оказалось. Единственный Dragon стоит на Кипре на ремонте.

Это первая финансовая претензия со времен Brexit. Почему счет выставили только сейчас? Ведь Британия хлопнула дверью шесть лет назад. Европе сегодня живется не сладко. Экономический кризис, плюс Трамп выжимает все соки. Да и простить громкий уход из общей семьи, наверное, не так просто. Поэтому от своих бывших членов нужно получить максимум.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4976b5fd-35ea-4b4d-979b-cb64fcc9548d/conversions/85e864c6-95d4-4777-bf02-02ba0af5806b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4976b5fd-35ea-4b4d-979b-cb64fcc9548d/conversions/85e864c6-95d4-4777-bf02-02ba0af5806b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4976b5fd-35ea-4b4d-979b-cb64fcc9548d/conversions/85e864c6-95d4-4777-bf02-02ba0af5806b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4976b5fd-35ea-4b4d-979b-cb64fcc9548d/conversions/85e864c6-95d4-4777-bf02-02ba0af5806b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Итак, европейские бюрократы подарков не делают. Если Стармер хочет спокойно торговать с соседями, вынь да положь каждый год сумму с девятью нулями. Брюссель ждет подпись под чеком на летнем саммите. СМИ уже назвали это налогом для Лондона на право не быть в полной изоляции.

Политологи говорят, что Британия оказалась в ловушке. Связи с Брюсселем полностью не разорвать, все-таки экономики плотно сплелись за многие годы, но и полноценно вернуться в ЕС, раздираемый кризисом, - значит, окончательно потерять политическое лицо. Так что, видимо, придется исправно платить за право торговать своими товарами.

"Если Великобритания хочет дальнейшей интеграции, она будет обязана заплатить. Ничего необычного в этом нет", - приводит The Times cлова европейского дипломата. Так называемый принцип pay to play. В списке тех, кого уже заставили раскошелиться - Норвегия, Лихтенштейн и Швейцария.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a04978-140b-4ae9-a286-a10aac3090c5/conversions/1f9d179f-c790-49ad-883b-595d9e7f93cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a04978-140b-4ae9-a286-a10aac3090c5/conversions/1f9d179f-c790-49ad-883b-595d9e7f93cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a04978-140b-4ae9-a286-a10aac3090c5/conversions/1f9d179f-c790-49ad-883b-595d9e7f93cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2a04978-140b-4ae9-a286-a10aac3090c5/conversions/1f9d179f-c790-49ad-883b-595d9e7f93cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Британская оппозиция уже назвала требование ЕС налогом на Brexit. И категорически против дважды входить в одну и ту же реку.

Британская казна не развалится и способна потянуть дополнительную нагрузку. Но, во-первых, и время больно не подходящее на фоне кризиса и неопределенности, а во-вторых, Лондону есть куда направить эти средства.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d3c9ce5-88c2-4f30-aff5-4de52b4c4c96/conversions/182bb4a1-bf89-4d7e-89f8-a8f25a3be86c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d3c9ce5-88c2-4f30-aff5-4de52b4c4c96/conversions/182bb4a1-bf89-4d7e-89f8-a8f25a3be86c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d3c9ce5-88c2-4f30-aff5-4de52b4c4c96/conversions/182bb4a1-bf89-4d7e-89f8-a8f25a3be86c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d3c9ce5-88c2-4f30-aff5-4de52b4c4c96/conversions/182bb4a1-bf89-4d7e-89f8-a8f25a3be86c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стармер на фоне вороха проблем продолжает получать от чужих и от своих. И, кажется, все ближе к отставке. "Мы на пути к шестому премьеру за семь лет!" - такой строчкой в статье The Spectator подводят итоги его работы на посту.

Последний удар под дых Стармеру - местные выборы 7 мая 2026 года. Такого разгрома не ожидал никто. А токсичного и ненавистного премьера даже прятали от избирателей накануне голосования, которое лейбористская партия и без того с треском проиграла.

По итогам выборов партия Reform UK получила 1442 мандата. Лейбористы потеряли 1406 мест, консерваторы - 557 мест, укрепились "зеленые" и "либеральные демократы". Аналитики уже говорят о том, что это предвестник конца двухпартийной системы в Великобритании.

Развод по-европейски: Брюссель выставил Лондону счет на 1 млрд фунтов в год за возможность торговать news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420e35e4-363c-48c5-aba0-f7b99b34d1fc/conversions/1b5d1cf0-341f-48ad-8703-533c68331f9f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420e35e4-363c-48c5-aba0-f7b99b34d1fc/conversions/1b5d1cf0-341f-48ad-8703-533c68331f9f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420e35e4-363c-48c5-aba0-f7b99b34d1fc/conversions/1b5d1cf0-341f-48ad-8703-533c68331f9f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420e35e4-363c-48c5-aba0-f7b99b34d1fc/conversions/1b5d1cf0-341f-48ad-8703-533c68331f9f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Когда дело пахнет жареным, бегут с корабля сами знаете кто. Так получилось с Титаником имени Стармера, несколько министров и около сотни депутатов лейбористской партии, то есть соратники, попросили его на выход. На что Кир заявил твердо и четко: "Я не уйду". Рейтинг популярности премьера составил 18 %. Ему просто не верят.

Развороты по налогам Стармер обещал не повышать - повысил. Обещал поддерживать пенсионеров - отменил зимнюю надбавку миллионам стариков на отопление. В Британии, где зимой холодно и сыро, это означает буквально, что старики мерзнут. Возмущение было такое, что часть денег пришлось вернуть. Но репутацию "балабола" уже не убрать.