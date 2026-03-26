Реакция на украинский беспилотник в прибалтийских странах была совершенно разная

Как известно, в последние два дня украинские дроны-камикадзе наведались в воздушное пространство сразу трех прибалтийских стран - Литвы, Латвии и Эстонии.

Примечательно, что во всех трех государствах реакция была совершенно разная. Эстонцы, видимо, пока осмысливают случившееся. Официально гражданам предложено закрыть на происшествие глаза.

В Вильнюсе поступили иначе. Министр обороны Литвы 26 марта отправился в Киев. Здесь он, как сообщают литовские СМИ, должен смиренно попросить украинцев быть впредь поаккуратнее. Пусть дроны-камикадзе взрываются где-нибудь еще, а не в литовском небе.

Самой оригинальной была реакция официальной Риги. Латвийский МИД вручил ноту протеста России за то, что украинский беспилотник взорвался на латвийской территории.

Впрочем, у размышляющего эстонского МИДа есть еще возможность перещеголять латышей, когда они все-таки поймут, что украинский дрон прилетел и взорвался.