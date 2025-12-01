3.72 BYN
Рига не комментирует свою причастность к коррупции в Украине
Латвийские медиа сообщают, что рижские ведомства, скорее всего, причастны к масштабным хищениям денег в Украине.
На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины ознакомило представителей стран ЕС с собранными материалами. Как выяснилось, в печально знаменитой схеме Миндича участвовали структуры 12 государств, включая европейские госорганизации.
В Латвии журналисты попытались получить комментарии в Генпрокуратуре и МИД, но не преуспели: власти хранят гробовое молчание. Пока не известно, какие еще страны, кроме Латвии, причастны к хищению как минимум 100 млн долларов.
В коррупционных схемах, курируемых бизнесменом Миндичем, была задействована практически вся украинская политическая верхушка, в том числе глава офиса президента Ермак, министр обороны Умеров, министр энергетики Глущенко и многие другие.