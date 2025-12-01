Рига не комментирует свою причастность к коррупции в Украине

Латвийские медиа сообщают, что рижские ведомства, скорее всего, причастны к масштабным хищениям денег в Украине.

На днях Национальное антикоррупционное бюро Украины ознакомило представителей стран ЕС с собранными материалами. Как выяснилось, в печально знаменитой схеме Миндича участвовали структуры 12 государств, включая европейские госорганизации.

В Латвии журналисты попытались получить комментарии в Генпрокуратуре и МИД, но не преуспели: власти хранят гробовое молчание. Пока не известно, какие еще страны, кроме Латвии, причастны к хищению как минимум 100 млн долларов.