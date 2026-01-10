3.68 BYN
Родригес: Венесуэла открыта к сотрудничеству со Штатами, но не намерена просто отдавать ресурсы
Автор:Редакция news.by
Как стало известно, Трамп провел встречу с главами нефтяных компаний США. Сообщается, что он потребовал инвестиций в Венесуэлу в размере 100 млрд долларов, а нефтяники потребовали "железных гарантий" своим капиталам.
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что открыта к сотрудничеству со Штатами, но не намерена просто отдавать ресурсы. По ее словам, Трамп требовал от Каракаса бесплатную нефть. Появилась информация, что Родригес и Трамп проведут встречу во вторник, 13 января.