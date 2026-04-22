3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
С 1 мая Казахстан изменит логистику для поставок нефти Германии
Автор:Редакция news.by
Казахстан меняет логистику для поставок нефти Германии. С 1 мая Астана будет направлять энергоресурсы в обход трубопровода "Дружба". Об этом заявил вице-премьер России. По его словам, такие меры связаны с техническими возможностями. Вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго России и компания "Транснефть".
Как пишут в СМИ, из-за временных изменений Берлину придется ограничить продажу бензина на заправках. Эксперты отмечают, если ограничения будут долгосрочными, появится нормирование потребления, т. е. определенное количество в одни руки.