С 1 мая Казахстан изменит логистику для поставок нефти Германии

Казахстан меняет логистику для поставок нефти Германии. С 1 мая Астана будет направлять энергоресурсы в обход трубопровода "Дружба". Об этом заявил вице-премьер России. По его словам, такие меры связаны с техническими возможностями. Вопросами перенаправления потоков занимаются Минэнерго России и компания "Транснефть".