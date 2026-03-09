3.72 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
Саудовская Аравия снижает добычу нефти
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снижает добычу на двух нефтяных месторождениях на фоне фактической блокировки Ормузского пролива. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. Вместе с тем пока не ясно, на каких месторождениях и на сколько сокращается добыча.
The Wall Street Journal пишет о беспокойстве советников президента США по поводу роста цен на нефть и перспективы республиканцев на промежуточных выборах в США. По данным издания, они призывают Трампа "сформулировать план вывода США из войны с Ираном" и объявить, что "военные в значительной степени достигли своих целей".
Окружение американского лидера полагает, что длительная война способна негативно повлиять на консервативный электорат, который пока поддерживает военные действия в Иране. Сам же Трамп якобы удивлен тому, что Тегеран не сдается, несмотря на достижения американо-израильских войск.