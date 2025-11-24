"Украина сама по себе с того момента, когда она обрела независимость после распада Советского Союза, является абсолютно коррупционным государством. Нынешний коррупционный скандал в Украине - это очень большой и важный элемент глобального торга между Россией, Соединенными Штатами Америки и отчасти Евросоюзом. Самая большая и ужасная трагедия происходящего в том, что, во-первых, население Украины является разменной монетой в этом процессе, а во-вторых, оно себе в этом не отдает отчета. Потому что оно абсолютно "зазомбировано" Зеленским и его бандой".