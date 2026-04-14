Шотландия рвется к независимости - почему Великобритании не выгодно ее отпускать

Шотландия, находящаяся в составе Соединенного Королевства с 1707 года, вновь заявила о намерении провести референдум о независимости. После выборов 7 мая Шотландская национальная партия рассчитывает получить абсолютный контроль в парламенте и запустить процесс выхода. Политолог Юрий Воскресенский в студии "Первого информационного" проанализировал причины центробежных тенденций, нефтяной фактор и возможные последствия для Лондона.

Шотландцы мечтают о независимости уже более трех веков. В последние годы эти настроения только усилились. "Шотландские национальные элиты не приемлют политику Лондона ни в отношении миграции, ни в отношении выхода из Европейского Союза. Большинство шотландцев (62 % на референдуме 2016 года) проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС", - напомнил политолог.

Шотландская национальная партия стала движущей силой этого процесса. В 2014 году референдум уже проводился, но сторонникам независимости не хватило всего 6 % (44 % проголосовали "за"). "Если референдум будет проведен сейчас, в ближайшее время, процесс, возможно, будет запущен. Великобритания ослабнет очень сильно, потому что вслед за Шотландией пойдет и Уэльс", - спрогнозировал Юрий Воскресенский.

Одна из главных причин, почему Лондон не хочет отпускать Шотландию, а Шотландия хочет уйти, - нефть. Северное море богато углеводородами. "Шотландия может без Лондона чувствовать себя максимально комфортно и хорошо", - констатировал эксперт. Открытие новых месторождений делает перспективу экономической самостоятельности еще более реальной.

Ситуация в Уэльсе пока иная. Сторонников независимости там порядка 20-25 %. Но если Шотландия выйдет и начнет успешно обеспечивать себя, пример может оказаться заразительным.