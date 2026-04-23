Словакия снова получает российскую нефть по "Дружбе"
Власти Словакии заявили о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" после трехмесячной остановки. Эту информацию подтвердили в Минэкономики республики. О готовности возобновить транзит Украина сообщила 22 апреля.
В Венгрии же эту новость восприняли с недоверием и допустили новые перебои с поставками энергоносителей. С Будапештом согласны и эксперты швейцарского издания Die Weltwoche. Киев может перекрыть трубопровод "Дружба" после получения от Брюсселя 90 млрд долларов, предупредили они и напомнили: поставки нефти через украинский участок "Дружбы" в Венгрию и Словакию фактически прекратились в середине февраля. Все это время Украина ссылалась на необходимость ремонтных работ после атак на инфраструктуру.
Die Weltwoche отмечает, что якобы неисправный трубопровод был волшебным образом отремонтирован вскоре после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах.