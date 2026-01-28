Глава МИД Польши Радослав Сикорский демонстрирует свою профнепригодность. В своем посте в соцсети Х он отреагировал на исследование американских аналитиков о роли Starlink в войне в Украине.

Сикорский голословно обвинил американского миллиардера Илона Маска в заработке на военных преступлениях. Маск в ответном посте назвал поляка "слюнявым идиотом", а спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, продолжая серию постов о Сикорском, добавил к его титулу "разжигатель войны".

В 2025 году из-за Starlink польский политик и американский миллиардер уже обменивались "любезностями". Сикорский тогда назвал Starlink ненадежным провайдером, а Маск приказал Сикорскому: "Молчать, человек".