СМИ: США начали операцию по задержанию танкера с нефтью в Карибском бассейне

США начали операцию по задержанию судна "Олина" в Карибском бассейне, пишет Рейтер. Сообщается, что это нефтяной танкер, который вышел из Венесуэлы и двигался под неизвестным флагом.

Издание со ссылкой на американский источник пишет, что судно перехватили в рамках усилий Вашингтона по установлению контроля за экспортом венесуэльской нефти. Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели.