СМИ: США начали операцию по задержанию танкера с нефтью в Карибском бассейне

США начали операцию по задержанию судна "Олина" в Карибском бассейне, пишет Рейтер. Сообщается, что это нефтяной танкер, который вышел из Венесуэлы и двигался под неизвестным флагом.

Издание со ссылкой на американский источник пишет, что судно перехватили в рамках усилий Вашингтона по установлению контроля за экспортом венесуэльской нефти. Это уже пятый подобный перехват судна за последние недели.

Ранее Трамп заявлял, что США начали выгружать нефть с захваченного ими танкера "Маринера", который шел под российском флагом. Также принято решение об освобождении двух российских граждан, находившихся в составе экипажа данного танкера.

