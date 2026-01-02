3.71 BYN
Снежный коллапс оставил жителей Кубани и Адыгеи без света, воды и отопления
Автор:Редакция news.by
Во власти стихии юг России. Снежный коллапс оставил жителей Кубани и Адыгеи без света, воды и отопления. В некоторых селах люди сидят в темноте и холоде третьи сутки. Еду готовят на талой воде.
Ремонтные работы приходится проводить в экстремальных условиях. Спецтехника вязнет в сугробах. Снег завалил железнодорожные пути, в некоторых местах оборвались провода. В "белом плену" оказались 6 поездов, во многих вагонах закончилась еда и вода, люди вынуждены ждать эвакуации.