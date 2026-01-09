Снежный коллапс в Москве: к вечеру 9 января, по прогнозам синоптиков, сугробы вырастут до 65 см

Метель и сильные порывы ветра - из-за аномального снегопада в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Высота сугробов уже превышает 30 см, а к вечеру 9 января, по словам синоптиков, они вырастут до 65 см. Это станет абсолютным рекордом января за всю историю метеонаблюдений.

Коммунальные службы Москвы и области работают без перерывов. Дороги чистят почти 30 тыс. специалистов и 10 тыс. единиц техники. Тем не менее непростая ситуация складывается во дворах. Машины приходится откапывать по несколько часов.