Снежный коллапс в Москве: к вечеру 9 января, по прогнозам синоптиков, сугробы вырастут до 65 см
Метель и сильные порывы ветра - из-за аномального снегопада в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Высота сугробов уже превышает 30 см, а к вечеру 9 января, по словам синоптиков, они вырастут до 65 см. Это станет абсолютным рекордом января за всю историю метеонаблюдений.
Коммунальные службы Москвы и области работают без перерывов. Дороги чистят почти 30 тыс. специалистов и 10 тыс. единиц техники. Тем не менее непростая ситуация складывается во дворах. Машины приходится откапывать по несколько часов.
Из-за сильной метели видимость в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский снизилась до 500-800 метров. С задержками столкнулись пассажиры более 200 рейсов, многим приходится часами ждать вылета. По словам синоптиков, на убыль снегопад пойдет только к ночи, и к утру субботы, 10 января, погода должна стабилизироваться.