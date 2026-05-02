Сообщение Белого дома не означает завершение войны - мнение эксперта

Несмотря на формальные заявления Белого дома о завершении операции на Ближнем Востоке, реальные действия говорят об обратном: блокада сохраняется, а урон, наносимый Ираном, остается существенным. Мнение эксперта.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):

"Сообщение Белого дома в адрес Конгресса США отражает не реальное окончание войны против Ирана, а невозможность получить санкцию Конгресса на продолжение официальных боевых действий. Мы видим, что несмотря на это заявление, вооруженные силы США продолжают блокаду морских путей вокруг Ирана, что по сути, с точки зрения Устава ООН, является актом войны, актом агрессии. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что США стремятся воевать де-юре, не объявляя войны".

Это позволяет, с одной стороны, вроде как, решить внутриполитические проблемы, с другой стороны, не признавать своего окончательного поражения в войне с Ираном, уверен политолог.