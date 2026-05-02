Сообщение Белого дома не означает завершение войны - мнение эксперта
Несмотря на формальные заявления Белого дома о завершении операции на Ближнем Востоке, реальные действия говорят об обратном: блокада сохраняется, а урон, наносимый Ираном, остается существенным. Мнение эксперта.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):
"Сообщение Белого дома в адрес Конгресса США отражает не реальное окончание войны против Ирана, а невозможность получить санкцию Конгресса на продолжение официальных боевых действий. Мы видим, что несмотря на это заявление, вооруженные силы США продолжают блокаду морских путей вокруг Ирана, что по сути, с точки зрения Устава ООН, является актом войны, актом агрессии. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что США стремятся воевать де-юре, не объявляя войны".
Это позволяет, с одной стороны, вроде как, решить внутриполитические проблемы, с другой стороны, не признавать своего окончательного поражения в войне с Ираном, уверен политолог.
"Мы видим, что несмотря на шапкозакидательские настроения Трампа, который хотел то ли за два дня, то ли за две недели закончить этот конфликт, оказалось, что Иран не только выстоял, но и продолжает наносить США серьезнейший урон", - подытожил Никита Мендкович.