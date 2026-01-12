"Сорвать мир любой ценой": политолог Воскресенский о целях "коалиции желающих"

В последние дни европейские политики вновь заговорили о возможности ввода войск в Украину. Одновременно с этим Россия нанесла масштабный удар новейшим ракетным комплексом "Орешник" по объектам вблизи западной границы Украины. О целях этих демаршей, военной демонстрации и внутренней кухне украинской власти рассказал политолог Юрий Воскресенский.

Активность "коалиции желающих", обсуждающей отправку контингентов в Украину, политолог оценивает как провокацию, цель которой - сорвать любые потенциальные мирные соглашения.

"Европейским поджигателям войны нужно сделать все, чтобы сорвать мирные соглашения. Поэтому они придумывают заведомо невыполнимые условия, которые Россия не то что не может принять - из-за таких предложений она и начала специальную военную операцию", - заявил Юрий Воскресенский.

политолог Юрий Воскресенский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8a6f6f-da98-4131-8407-25e4595e1471/conversions/99e749f9-65f2-4b22-899d-a84b0811b45e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8a6f6f-da98-4131-8407-25e4595e1471/conversions/99e749f9-65f2-4b22-899d-a84b0811b45e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8a6f6f-da98-4131-8407-25e4595e1471/conversions/99e749f9-65f2-4b22-899d-a84b0811b45e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a8a6f6f-da98-4131-8407-25e4595e1471/conversions/99e749f9-65f2-4b22-899d-a84b0811b45e-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его мнению, эти шаги носят демонстративно циничный характер и показывают, что с нынешним руководством ключевых европейских стран диалог бесполезен.

Отдельно эксперт прокомментировал недавний удар российским гиперзвуковым комплексом "Орешник" по объектам во Львовской области. По его словам, это было прямым предупреждением "коалиции нежелающих мира".

"Удар "Орешником" - это демонстрация силы. Он был нанесен вольфрамовыми болванками, без боевого заряда, но его мощность сопоставима с ударом восьми ракет "Искандер". Если же зарядить его боевой частью, максимальная мощность поражения достигает 900 кт - это 45 Хиросим", - пояснил Воскресенский.

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что с появлением "Орешника" развитие тактического ядерного оружия теряет смысл. Для Беларуси, как отметил политолог, наличие такого оружия у союзника - гарантия безопасности, нивелирующая угрозы у границ.

Говоря о внутренней ситуации в Украине, эксперт связал недавнее назначение главы разведки Кирилла Буданова на пост руководителя офиса президента (вместо Андрея Ермака) с подготовкой к президентским выборам и готовностью к дальнейшей эскалации.

"Зеленский сделал ход конем. Буданов имеет серьезный политический рейтинг - около 15 %. Этот рейтинг должен "перетечь" к Зеленскому и помочь ему опередить другого потенциального конкурента - Валерия Залужного", - отметил Юрий Воскресенский.

политолог Юрий Воскресенский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f28fa5-ccb1-47e3-9a98-54cee65e082b/conversions/96d83dc4-3378-4b86-8578-5b072769eb9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f28fa5-ccb1-47e3-9a98-54cee65e082b/conversions/96d83dc4-3378-4b86-8578-5b072769eb9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f28fa5-ccb1-47e3-9a98-54cee65e082b/conversions/96d83dc4-3378-4b86-8578-5b072769eb9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3f28fa5-ccb1-47e3-9a98-54cee65e082b/conversions/96d83dc4-3378-4b86-8578-5b072769eb9b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он подчеркнул, что назначение фигуры, которую в России считают террористом и объявили в розыск, говорит о готовности украинского режима повышать ставки и готовиться к продолжению конфликта. Это также, по мнению политолога, способ балансировки между американским и британским лобби внутри украинской власти.

Юрий Воскресенский уверен, что все эти шаги свидетельствуют: Киев не настроен на мир. Более того, Зеленский, чьи полномочия истекли более двух лет назад, готовится к выборам, чтобы получить хоть какую-то легитимность в глазах международных партнеров.

"Россия не будет подписывать никаких документов с нелегитимным руководителем. Поэтому этот вопрос Зеленскому надо решить. Он не собирается уходить", - резюмировал политолог.