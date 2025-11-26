Польский министр Нацобороны Косиняк-Камыш сделал заявление: "Положительные сигналы из переговорного процесса по Украине не могут привести к сокращению усилий Польши по модернизации армии". Министр также добавил, что "как мантру" собирается напоминать о "необходимости усиления милитаризации, чтобы она не замедлилась, и кому-то не пришло в голову сократить бюджет на армию".

В самую суть попал Косиняк-Камыш словом "мантра", которое принято использовать в отношении религиозных или духовных практик.

Судя по масштабам милитаризации Польши и фоновым изменениям в стране, Косиняк-Камыш - последователь секты "Свидетелей военизации", которые готовы закрыть глаза на все ради достижения цели.

Генрих Невядомский, общественный активист (Польша):

"Самое главное - кому это нужно? Это нужно правительству, парламенту и депутатам. А почему они это делают? На мой взгляд, по приказу Евросоюза и США. Вместо того чтобы поддерживать и работать в направлении добрососедских отношений, они решили уже милитаризироваться (прошло как минимум четыре года), чтобы постоянно больше и больше денег вкладывать в милитаризацию".

Военный бюджет Польши в 2025 году составит рекордную сумму (свыше 46 млрд долларов). В эквиваленте это 4,7 % ВВП. Однако держать долго рекорд Варшава не намерена - в 2026 году он будет побит. Так, Польша хочет поднять траты на армию до 5 % ВВП.

При этом госдолг страны по итогам второго квартала этого года растет быстрее, чем у других европейских стран (исключение составляет только Финляндия). У нее госдолг вырос на 7,8 %, у Варшавы - на 6,1 %.

С 2024 года в отношении Польши действует так называемая процедура чрезмерного дефицита, когда Брюссель наставляет на путь истинный тех, у кого дефицит ВВП выше 3 %. Но наднациональные европейские институты ни слова решительного не сказали против тотальной военизации Польши, а ведь отказ от нее ситуацию исправил бы.

Равно как и многие другие проблемы, но Варшава выбирает изымать деньги из других сфер. Например, по предложениям польского Министерства здравоохранения, в стране в ближайшие годы могут быть закрыты до 30 % родильных отделений, так власти намерены сократить расходы.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

"Социальная сфера разрушается, образование, медицина - практически все оставлено на самотек. Самая крупная доля расходов бюджета - это военные нужды. Почему это происходит? Это отвечает интересам старого польского руководства и части сегодняшнего руководства Польши, интересам Брюсселя, а также интересам европейских производителей оружия".

Владимир Киреев, политолог (Россия)

Ко всему прочему, Национальный фонд здравоохранения исчерпал свои резервы и не выплачивает больницам за дополнительные процедуры. Больницы по всей стране отменяют плановые процедуры и задерживают прием пациентов. Дефицит польской системы здравоохранения может составить 6,2 млрд долларов. Это прямое следствие выбора в пользу приоритета военных расходов над социальным обеспечением.

При этом недостаточное финансирование и закрытие родильных отделений влияют на уровень рождаемости - это отпугивающие факторы. А уже из низкого уровня рождаемости выливается еще одна проблема - сокращение трудоспособного населения.

Прогнозируется, что коэффициент демографической зависимости в Польше вырастет с 70 неработающих на 100 работающих в 2022 году до 105 неработающих на 100 работающих к 2060 году. Как проблему решает Варшава?

Премьер-министр режима Дональд Туск выдвигает политическим партиям условия их существования, принципы, по которым они должны жить. В СМИ просочилась информация о 5 правилах Туска: поддержка Украины, ориентация на Запад, запрет на саботаж законодательных инициатив, согласие на критику России и поддержка польских служб и армии.