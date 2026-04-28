Совещание министров обороны стран ШОС проходит в Бишкеке

28 апреля в Бишкеке проходит совещание министров обороны стран ШОС. В мероприятии участвуют главы ведомств Беларуси, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Китая, Казахстана, Пакистана, замминистра обороны Ирана, а также генсек Шанхайской организации сотрудничества.

Перед заседанием участники возложили цветы к Вечному огню на площади Победы. А 27 апреля глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин провел встречу с заместителем министра обороны Ирана. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной сфере и обменялись мнениями по глобальной и региональной безопасности. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.