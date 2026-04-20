США и Куба тайно провели переговоры в Гаване
Автор:Редакция news.by
В сложных американо-кубинских отношениях произошел прорыв. Как пишет Axios, США и Куба втайне провели первые за 10 лет переговоры в Гаване. С кубинской стороны их возглавил Рауль Родригес Кастро, внук бывшего кубинского лидера Рауля Кастро.
Судя по информации, секретные переговоры носили характер перечисления требований американцев, среди которых соблюдение демократических и экономических свобод и, вероятно, проведение реформ.
Американцы также предупредили кубинскую сторону, чем может закончиться игнорирование их требований. Правда, помимо "кнута" предложили и "пряник": восстановление интернет-соединения на острове посредством развертывания американской сети Starlink.