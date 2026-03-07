США могут смягчить санкции против российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке

В условиях войны на Ближнем Востоке США могут продолжить смягчение санкций в отношении российской нефти. Об этом заявил в интервью FOX Business глава американского Минфина Скотт Бессент.

Причина кроется в сокращении поставок энергоносителей. Ранее Вашингтон уже разрешил Индии импортировать нефть из России, напомнил Бессент. Цена нефти марки Brent впервые с 2023 года опустилась до отметки 94 доллара за баррель.

В то же время, как пишет The Wall Street Journal, американский Минфин намерен добиться сокращения Китаем закупок нефти у России и Ирана. Вопрос войдет в повестку переговоров с главой китайского Минфина, которые запланированы на середину марта.

В Вашингтоне хотят, чтобы Пекин частично заменил эти поставки американскими энергоресурсами, а также увеличил импорт соевых бобов и самолетов Boeing и ослабил экспортные ограничения на редкоземельные элементы.