США нарастили группу бомбардировщиков в Англии
Автор:Редакция news.by
Еще один стратегический бомбардировщик ВВС США - B-1B Lancer прибыл на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Ранее туда были переброшены три самолета. Теперь оперативно-тактическая группа США в Англии состоит из 12 самолетов.
Кроме авиабазы Фэрфорд правительство Британии разрешило США использовать для ударов по Ирану базу на острове Диего-Гарсия. Это позволит бомбардировщикам значительно экономить время подлета к целям на Ближнем Востоке.
Помощь США решила оказать и Австралия - она направит на Ближний Восток самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail, а также ракеты класса "воздух-воздух" для борьбы с иранскими дронами.