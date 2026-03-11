США нарастили группу бомбардировщиков в Англии

Еще один стратегический бомбардировщик ВВС США - B-1B Lancer прибыл на авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Ранее туда были переброшены три самолета. Теперь оперативно-тактическая группа США в Англии состоит из 12 самолетов.

Кроме авиабазы Фэрфорд правительство Британии разрешило США использовать для ударов по Ирану базу на острове Диего-Гарсия. Это позволит бомбардировщикам значительно экономить время подлета к целям на Ближнем Востоке.