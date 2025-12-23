Смотреть онлайнПрограмма ТВ
США оставят себе конфискованную у Венесуэлы нефть

Вашингтон оставит себе конфискованные у берегов Венесуэлы танкеры и перевозимую ими нефть. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, нефть может быть продана или направлена в стратегические резервы США.

Всего за декабрь Соединенные Штаты захватили три нефтяных танкера у берегов Венесуэлы.

Кроме того, американские военные нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана. Утверждается, что оно принадлежало террористическим организациям и передвигалось по известным маршрутам наркотрафика. Был убит один человек. По подсчетам американских СМИ, по меньшей мере 105 человек погибли за последние недели в результате ударов американских военных по судам, предположительно перевозившим наркотики.

Атаки производятся в рамках операции США "Южное копье". Ее цель - сокращение наркотрафика в Западном полушарии.

