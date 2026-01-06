США потребовали от Венесуэлы прекратить поставки нефти своим "противникам"

Из Вашингтона продолжают лететь гневные разнарядки для Каракаса. Так, администрация США потребовала от и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес прекратить поставки нефти странам, которые Вашингтон считает своими "противниками", об этом сообщает газета Politico.

Трамп также назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и заявил, что выборы там пройдут только тогда, когда Штаты "исправят страну". При этом хозяин Белого дома заявил, что США могут начать вторую военную операцию в Венесуэле, если Родригес прекратит с ними сотрудничать.

Также стало известно, что в Би-би-си запретили журналистам писать слово "похищен" в отношении Мадуро.