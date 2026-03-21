США пытаются сбить ажиотаж на нефтяном рынке

Соединенные Штаты Америки на месяц отменили санкции в отношении иранской нефти. Теперь американцы не будут преследовать тех, кто покупает и продает персидское черное золото, загруженное в танкеры до 20 марта 2026 года.

Ожидается, что это приведет к появлению на рынке дополнительных 140 млн баррелей нефти. Еще 42,5 млн американцы извлекут из своего стратегического резерва.

Вашингтон надеется таким образом сбить панику на рынках: сейчас баррель торгуется на биржах по 110 долларов.