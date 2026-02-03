Правительство Кубы выступило с заявлением, в котором подтверждает свою готовность сотрудничать с властями Соединенных Штатов в деле борьбы с терроризмом, отмыванием денег и в решении прочих проблем глобальной безопасности. Этот меморандум появился вскоре после выступления Трампа, где тот сообщил, что его администрация установила контакты с кубинским руководством. Таким образом, и здесь появилась возможность поиска компромисса.



Пока же американцы пытаются задушить Кубу с применением топливного эмбарго. Из-за угроз Трампа поставки нефти на Остров свободы прекратили как Венесуэла, так и Мексика. По самым оптимистическим оценкам, топлива кубинцам хватит недели на две. Причем, заместить поставки совершенно невозможно: ни одна страна планеты не рискнет пренебречь угрозами американцев.