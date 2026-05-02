Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

США усиливают санкции и угрожают военным вторжением на Кубу

Трамп пригрозил захватом Кубы после решения конфликта с Ираном. По словам американского лидера, США могут отправить к берегам Острова свободы авианосец и почти немедленно взять Кубу под контроль.

Ранее Трамп уже неоднократно допускал возможность силового сценария для достижения целей на острове. А пока Вашингтон продолжает активно наращивать санкционное давление на Гавану.

Ранее Белый дом опубликовал указ, согласно которому новые ограничения предусматривают блокировку активов и запрет на любые операции для организаций и лиц, которые поддерживают силовые структуры Кубы, причастны к коррупции или нарушают права человека.

Разделы:

В миреСША

Теги:

СШАКуба