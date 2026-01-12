3.70 BYN
США установили контроль над поставками венесуэльской нефти
Соединенные Штаты приступили к принудительному захвату всех нефтяных танкеров, покидающих порты Венесуэлы без прямого одобрения Вашингтона.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп установил жесткий режим морской блокады, который дает право на торговлю ресурсами республики исключительно США.
31 млн баррелей нефти уже направляется из Венесуэлы в Штаты. Финансовые потоки от ее продажи будет контролировать американское правительство. Ливитт добавила, что нынешние власти Венесуэлы очень активно сотрудничают с Вашингтоном, и в США рассчитывают, что такой подход продлится и дальше.
Тем не менее, уполномоченный президент республики Родригес прокомментировала недавний пост Трампа, где он назвал себя и.о. президента Венесуэлы. Она заявила, что у страны уже есть собственный президент и в новом кандидате она не нуждается.