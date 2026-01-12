США установили контроль над поставками венесуэльской нефти

Соединенные Штаты приступили к принудительному захвату всех нефтяных танкеров, покидающих порты Венесуэлы без прямого одобрения Вашингтона.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп установил жесткий режим морской блокады, который дает право на торговлю ресурсами республики исключительно США.

31 млн баррелей нефти уже направляется из Венесуэлы в Штаты. Финансовые потоки от ее продажи будет контролировать американское правительство. Ливитт добавила, что нынешние власти Венесуэлы очень активно сотрудничают с Вашингтоном, и в США рассчитывают, что такой подход продлится и дальше.