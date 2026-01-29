США ввели режим ЧП из-за угрозы со стороны Кубы

США объявили о чрезвычайном положении из-за того, что Куба представляет угрозу нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна якобы сотрудничает с враждебными государствами и группировками, поэтому ситуация требует жестких мер.

Кроме того, Белый дом намерен ввести дополнительные пошлины против стран, которые продолжают поставлять нефть Кубе. В Вашингтоне считают, что это помогает руководству страны сохранять устойчивость. В указе говорится, что любая страна, продающая или отправляющая нефть на Остров Свободы, столкнется с тарифами при экспорте товаров в США.