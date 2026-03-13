США выделили почти 11,7 млн долларов на ремонт военных баз в Польше и Прибалтике
Автор:Редакция news.by
Резерв сухопутных войск США получил почти 12 млн долларов на реконструкцию своих военных баз в Польше, Латвии и Эстонии.
Газета Пентагона Stars and Stripes сообщила, что деньги потратят на увеличение жилых площадей для военнослужащих, модернизацию помещений для обслуживания техники, улучшение систем безопасности.
Ремонт будет делаться под ключ. Изменения коснутся тренировочных полигонов Бемово-Писке и Демба в Польше, военных баз Адажи и Лиелварде в Латвии, а также двух баз в Эстонии.