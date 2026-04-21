В Северной Каролине при перестрелке двух группировок погибли два человека

Очередной массовый расстрел в Соединенных Штатах. В Северной Каролине две молодежные группировки встретились для выяснения отношений: драка переросла в перестрелку, в результате которой погибли два человека, пятеро были ранены.

В 2026 году наблюдается всплеск такого рода инцидентов: в воскресенье, 19 апреля, случилась трагедия в Луизиане. Там были убиты отставным военным восьмеро детей: эта трагедия потрясла всю Америку.

Соединенные Штаты - страна, в которой подобные инциденты особенно часты. Эксперты расходятся во мнениях: одни полагают, что всему причиной доступность оружия, другие уверены, что подобного рода инциденты происходят из-за нездоровой общественной атмосферы, буквально насквозь пропитанной насилием.

