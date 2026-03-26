3.65 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Стармер разрешил задерживать подсанкционные суда
Автор:Редакция news.by
Премьер Великобритании Кир Стармер разрешил британским военным задерживать находящиеся под санкциями суда в своих водах. В отношении владельцев, операторов и экипажей могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного законодательства. Всего под ограничениями Великобритании - 544 судна, связанных с Россией.
Стармер также обратился к странам - членам Объединенного экспедиционного корпуса с призывом усилить координацию по борьбе с "теневым флотом". Корпус представляет собой многонациональное военное партнерство в Северной Европе, возглавляемое Великобританией. Туда входят 10 государств, в том числе страны Балтии. 26 марта в Хельсинки состоится саммит объединения.