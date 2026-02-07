Страна воров: в Украине очередной коррупционный скандал

В "незалежной" НАБУ завершило расследование по хищению 6 млн долларов при разработке системы Центра оперативного руководства ВСУ. Подозреваемыми проходят высокопоставленные чиновники Минобороны. По данным следствия, разработка программного обеспечения длилась несколько лет, при этом бюджет проекта увеличивался, несмотря на отсутствие результата.



В итоге ПО оказалось несовместимо с протоколами НАТО и другими военными системами. А из заложенных 200 задач действительно удалось реализовать только 10.