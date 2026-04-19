"Стратегическая победа": почему поражение Орбана - не повод для радости Брюсселя и Киева

Фото: РИА Новости

Парламентские выборы в Венгрии прошли без ожидаемого "майдана" и массовых протестов. Аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью" назвала поражение лидера партии "Фидес" Виктора Орбана стратегической победой и объяснила, почему Брюссель и Киев зря празднуют.

"К выборам в Венгрии было приковано повышенное внимание. Предполагали, что если победит все-таки Орбан, то на улицы выведут массы недовольного народа. Эксперты рассказывали про те деньги, которые туда вложены, ожидались "майдан", революция", - отметила аналитик.

Однако выборы прошли спокойно. "Орбан, проиграв, нашел мужество спокойно поздравить своего оппонента. Он не вывел народ, не стал оспаривать результаты выборов. Это говорит о том, что его понимание, что он, скорее всего, уходит, было осознанным", - подчеркнула Юлия Абухович.

При этом эксперт считает, что поражение Орбана может быть мнимым: "Мы должны понимать, что, скорее всего, мы в некотором смысле неправильно оцениваем то, что Орбан проиграл. Скорее всего, мы можем говорить о том, что это стратегическая победа Орбана, потому что он передал власть силам, в которых он уверен, потому что Мадьяр (лидер партии "Тиса" - прим. ред.) - это выходец из партии "Фидес".

Юлия Абухович

И партия "Тиса" - это та же правая партия. Ничего не поменялось. Они тоже представляют национальное крыло. Юлия Абухович

"А Брюссель, с одной стороны, обрадовался, что Орбан ушел, с другой стороны, понял, что Мадьяр - это человек, который все равно будет продвигать национальные интересы Венгрии", - отметила она.

Особое внимание Юлия Абухович уделила позиции нового руководства Венгрии по Украине: "И Украине рано радоваться. Если сегодня она считает, что победил ее соратник, союзник и начнет зажимать венгров на территории Украины, то это очень не понравится, во-первых, новому руководству Венгрии, а во-вторых, даст почву тому же Орбану, который теперь в оппозиции, критиковать новое руководство за то, что оно такое позволяет. Поэтому Украина не дождется каких-то поблажек. Тем более что собирается перекрыть трубопровод "Дружба" навсегда и полностью отрезать от ресурсов, энергоресурсов Российской Федерации. С чем уже сегодня Мадьяр, как он заявляет, не согласен".