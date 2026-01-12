Сценарий удушения Венесуэлы: как нефть вела страну от процветания к краху news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dfd0f2a-5e26-4521-be15-91e6e7c999b6/conversions/a16dae48-57ac-4d95-8021-a94d81399a77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dfd0f2a-5e26-4521-be15-91e6e7c999b6/conversions/a16dae48-57ac-4d95-8021-a94d81399a77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dfd0f2a-5e26-4521-be15-91e6e7c999b6/conversions/a16dae48-57ac-4d95-8021-a94d81399a77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5dfd0f2a-5e26-4521-be15-91e6e7c999b6/conversions/a16dae48-57ac-4d95-8021-a94d81399a77-xl-___webp_1920.webp 1920w

Венесуэла - мировой лидер по разведанным запасам нефти. ОПЕК оценивает их в 298 млрд баррелей. Это почти пятая часть всего объема на планете. Позади даже Саудовская Аравия и Россия. А когда Вашингтон проходил мимо таких лакомых кусков? Правильно - никогда.

Скриншот публикации сетевого издания "Коммерсантъ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/706673ab-3685-466b-8a74-56c84a3edf8f/conversions/a2499b98-b16e-420e-9cc2-77f3d39d05cc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/706673ab-3685-466b-8a74-56c84a3edf8f/conversions/a2499b98-b16e-420e-9cc2-77f3d39d05cc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/706673ab-3685-466b-8a74-56c84a3edf8f/conversions/a2499b98-b16e-420e-9cc2-77f3d39d05cc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/706673ab-3685-466b-8a74-56c84a3edf8f/conversions/a2499b98-b16e-420e-9cc2-77f3d39d05cc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нефтедобыча на сегодня ведущая отрасль мировой экономики. По данным Всемирного банка, почти 10 % промышленного производства приходится на черное золото.

В 20-м веке большая часть добычи нефти в странах третьего мира лежала на плечах международных компаний. В частности, нефтяной мир поделили "семь сестер" - так назвали крупнейшие компании, среди которых Shell, Exxon, Сhevron, Texaco и другие. К слову, они существуют до сих пор, и будут принимать участие в разделе венесуэльского рынка.

К середине 1970-х эти "семь сестер" контролировали 85 % мировых запасов нефти.

Скриншот публикации электронного издания "Фонд стратегической культуры" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f29cfba-7e85-4573-920e-0d894340bfd1/conversions/8595d41b-3faf-47ce-b4d5-5f945a16b8ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f29cfba-7e85-4573-920e-0d894340bfd1/conversions/8595d41b-3faf-47ce-b4d5-5f945a16b8ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f29cfba-7e85-4573-920e-0d894340bfd1/conversions/8595d41b-3faf-47ce-b4d5-5f945a16b8ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f29cfba-7e85-4573-920e-0d894340bfd1/conversions/8595d41b-3faf-47ce-b4d5-5f945a16b8ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 1976 году президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес национализировал нефтяной сектор. Правительство взяло под контроль активы, среди которых и филиал американской ExxonMobil. Эксперты считают, что Перес вдохновлялся примерами национализаций в Алжире и Ливии. Произошли они в начале 1970-х.

1 января 1976 года Президент Венесуэлы подписал указ о национализации. Причем никто американцев не выгонял: компании из США остались в качестве операторов, обслуживающих добычу. В дальнейшем отдельные предприятия они и вовсе выкупили обратно. Тогда же была создана государственная компания PDVSA - Petrоleos de Venezuela. Она контролирует нефть в стране и по сей день. Но, видимо, скоро ситуация изменится.

Скриншот публикации сетевого издания "Коммерсантъ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d08c14f-8a78-4961-b47e-dfdb72f0421f/conversions/c08441f0-9537-41b7-8c2f-89fbcfd42ac2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d08c14f-8a78-4961-b47e-dfdb72f0421f/conversions/c08441f0-9537-41b7-8c2f-89fbcfd42ac2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d08c14f-8a78-4961-b47e-dfdb72f0421f/conversions/c08441f0-9537-41b7-8c2f-89fbcfd42ac2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d08c14f-8a78-4961-b47e-dfdb72f0421f/conversions/c08441f0-9537-41b7-8c2f-89fbcfd42ac2-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 1990-е и 2000-е нефтяные компании Венесуэлы и США жили в мире. Харизматичный Уго Чавес стал президентом в 1998 году. Он пообещал провести в стране социалистическую революцию, повысить уровень жизни, а доходы от продажи нефти направлять в социальную сферу.

Скриншот публикации электронного издания "Lenta.ru" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc357152-9078-42c9-b77b-e8000ed851c0/conversions/7e975f9e-2bac-40c9-a6e2-c8908e6b3912-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc357152-9078-42c9-b77b-e8000ed851c0/conversions/7e975f9e-2bac-40c9-a6e2-c8908e6b3912-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc357152-9078-42c9-b77b-e8000ed851c0/conversions/7e975f9e-2bac-40c9-a6e2-c8908e6b3912-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc357152-9078-42c9-b77b-e8000ed851c0/conversions/7e975f9e-2bac-40c9-a6e2-c8908e6b3912-xl-___webp_1920.webp 1920w

Доходы от экспорта ресурсов вместо частных счетов, стали напрямую пополнять государственную казну.

Серьезными поступлениями власть начала распоряжаться довольно рационально: вкладывали в развитие медицины, образования, помогали малоимущим. Уго Чавес решил реализовать свою программу "План Боливар 2000". Ее цель - повернуть государство лицом к человеку. Проще говоря, сделать из Венесуэлы социально-ориентированное государство.

Скриншот публикации сетевого издания "Коммерсантъ" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b856c18-2fcb-4d67-be2c-8757a91d1057/conversions/7d27361b-b873-4e49-a945-9f53e5a53b78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b856c18-2fcb-4d67-be2c-8757a91d1057/conversions/7d27361b-b873-4e49-a945-9f53e5a53b78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b856c18-2fcb-4d67-be2c-8757a91d1057/conversions/7d27361b-b873-4e49-a945-9f53e5a53b78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9b856c18-2fcb-4d67-be2c-8757a91d1057/conversions/7d27361b-b873-4e49-a945-9f53e5a53b78-xl-___webp_1920.webp 1920w

В это время стремительно рос экспорт нефти в США, а за ним и ВВП: к 2005 году он превысил 143 млрд долларов, а ВВП на душу населения стал самым высоким в Латинской Америке. Но счастье было недолгим. До большой войны с Вашингтоном оставалось всего несколько лет. Точкой невозврата можно считать 2007 год.

Скриншот публикации электронного издания "Lenta.ru" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c545581f-d1a2-4da9-ba52-345ccddd1d73/conversions/ebf3e425-bc63-4449-a05a-840a706f0cee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c545581f-d1a2-4da9-ba52-345ccddd1d73/conversions/ebf3e425-bc63-4449-a05a-840a706f0cee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c545581f-d1a2-4da9-ba52-345ccddd1d73/conversions/ebf3e425-bc63-4449-a05a-840a706f0cee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c545581f-d1a2-4da9-ba52-345ccddd1d73/conversions/ebf3e425-bc63-4449-a05a-840a706f0cee-xl-___webp_1920.webp 1920w

Возмущению США и других западных стран не было предела. В ответ сразу же прилетели жесткие санкции: запрет на поставку военных и промышленных технологий из США, запрет на модернизацию оборудования, запрет на увеличение нефтедобычи.

Скриншот публикации Telegram-канала "Банкста" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7b75b84-ee29-4b1d-a6ac-ac149b7d4a13/conversions/7e2cd2e1-3a7f-454f-a21e-43d1cb4d92dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7b75b84-ee29-4b1d-a6ac-ac149b7d4a13/conversions/7e2cd2e1-3a7f-454f-a21e-43d1cb4d92dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7b75b84-ee29-4b1d-a6ac-ac149b7d4a13/conversions/7e2cd2e1-3a7f-454f-a21e-43d1cb4d92dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7b75b84-ee29-4b1d-a6ac-ac149b7d4a13/conversions/7e2cd2e1-3a7f-454f-a21e-43d1cb4d92dc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эффект от рестрикций больно ударил по бюджету в 2009 году. Цены на нефть упали вдвое, а увеличить добычу Каракас не смог из-за нехватки технологий и оборудования. Ведь даже когда нефтяные доходы текли рекой, власть не вкладывала деньги в развитие ключевой сферы.

Скриншот публикации электронного издания "Lenta.ru" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9e8f63-c5c4-4db7-a5a3-ce397055d9ea/conversions/a1edc49d-31ae-4bdc-bc3b-4d4a2b131847-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9e8f63-c5c4-4db7-a5a3-ce397055d9ea/conversions/a1edc49d-31ae-4bdc-bc3b-4d4a2b131847-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9e8f63-c5c4-4db7-a5a3-ce397055d9ea/conversions/a1edc49d-31ae-4bdc-bc3b-4d4a2b131847-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b9e8f63-c5c4-4db7-a5a3-ce397055d9ea/conversions/a1edc49d-31ae-4bdc-bc3b-4d4a2b131847-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пока цены на нефть периодические взлетали, экономика еще хоть как-то держалась.

Скриншот публикации Telegram-канала "Банкста" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5971aff5-f685-4aef-8bde-1bdc4e16cd85/conversions/056c542a-384f-47f4-a583-975efc85e786-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5971aff5-f685-4aef-8bde-1bdc4e16cd85/conversions/056c542a-384f-47f4-a583-975efc85e786-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5971aff5-f685-4aef-8bde-1bdc4e16cd85/conversions/056c542a-384f-47f4-a583-975efc85e786-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5971aff5-f685-4aef-8bde-1bdc4e16cd85/conversions/056c542a-384f-47f4-a583-975efc85e786-xl-___webp_1920.webp 1920w

С приходом к власти Николаса Мадуро возросло и давление Белого дома. Раздраженный Вашингтон начал бить, что называется, по всем фронтам.

В 2015 году США ввели санкции против венесуэльских чиновников за нарушения прав человека. Вашингтон объявил Венесуэлу "чрезвычайной угрозой" для безопасности США. В 2017-м США закрыли Венесуэле доступ к мировым финансовым рынкам. Центральному банку страны запретили международные операции и использование доллара. Финансовые санкции затронули крупные венесуэльские госкомпании, включая PDVSA.

Помимо всего прочего были также введены ограничения на импорт. Что значительно сократило внешний товарооборот страны. Еще чуть позже Белый дом нанес новый удар: запретил любые операции с госдолгом и закрыл доступ к американским рынкам для новых гособлигаций Венесуэлы. То есть республика не смогла больше заимствовать средства. Дальнейшая хронология удушения Венесуэлы выглядит так:

Мадуро подобное давление не раз называл экономической блокадой, а политику США - "экстремистской и аморальной в отношении мирного населения", которая поставила страну на грань гуманитарной катастрофы.

Пояса венесуэльцам действительно пришлось затянуть. За 30 лет добыча нефти в Венесуэле упала в 8 раз. Да и то, что добывается, нельзя вывести из-за блокады.

С 2014 по 2020 экономика сократилась на 80 %. А попытки нивелировать негативный эффект санкций за счет эмиссии привели к гиперинфляции. Центральный банк несколько раз проводил деноминацию местной валюты. В итоге она съела все доходы и накопления населения.

Татьяна Русакова, ведущий эксперт исследовательской ассоциации Centero, эксперт РСМД:

"Санкции США становились все более похожими на ковровые бомбардировки, поражая те секторы венесуэльской экономики, которые все еще функционировали".

Из-за санкций ушли из Венесуэлы и многие зарубежные компании, а это уже серьезный рост безработицы. В марте 2024 года вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что за все время действия американских санкций потери ВВП составили примерно 700 млрд долларов, в том числе нефтяная промышленность потеряла около 232 млрд долларов. В зарубежных банках было заморожено более 22 млрд долларов, принадлежащих Венесуэле.