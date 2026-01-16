Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога

Киевский суд не стал арестовывать экс-премьера Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко по делу о коррупции. Ей назначили залог в размере 780 тысяч долларов. Эта сумма - альтернатива содержанию в СИЗО и является гарантией того, что Тимошенко впоследствии явится в суд.

Также ей надели электронный браслет, запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя и обязали сдать загранпаспорт, уточняют местные СМИ.