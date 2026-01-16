3.71 BYN
Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога
Автор:Редакция news.by
Киевский суд не стал арестовывать экс-премьера Украины и лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко по делу о коррупции. Ей назначили залог в размере 780 тысяч долларов. Эта сумма - альтернатива содержанию в СИЗО и является гарантией того, что Тимошенко впоследствии явится в суд.
Также ей надели электронный браслет, запретили покидать Киевскую область без разрешения следователя и обязали сдать загранпаспорт, уточняют местные СМИ.
Напомним, поводом для уголовного преследования стали опубликованные НАБУ аудиозаписи, на которых, по версии следствия, Тимошенко обсуждает с депутатом оплату голосования в парламенте. Сама политик отрицает свою причастность, заявляя, что на записях не ее голос.