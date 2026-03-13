Таиланд готовится к переговорам с Россией о поставках нефти

Таиланд готовится к переговорам о закупке нефти у России. Заместитель премьера и министр транспорта Королевства подчеркнул, что в настоящее время страна импортирует 50 % сырой нефти из Персидского залива через Ормузский пролив, а оставшиеся 50 % - из других источников.