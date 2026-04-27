The Independent: половина молодых британцев не готовы защищать страну

Британцы курс своих властей на милитаризацию не поддерживают. Как пишет The Independent, опрос молодых жителей Королевства в возрасте от 16 до 29 лет показывает: 50 % не готовы взять в руки оружие для защиты своей страны.

Еще 38 % респондентов согласны на такое только при определенных обстоятельствах. Для молодежи важнее собственные проблемы: цены, жилье, работа и отсутствие ощущения нормального будущего.

Именно поэтому показателен второй вывод исследования: только 36 % молодых британцев верят, что их жизнь будет лучше, чем у родителей. При этом год назад таких было 63 %. Для элит это весьма неприятный звоночек, поскольку в таких условиях будет крайне сложно объяснить подрастающему поколению, почему им в очередной раз приходится потуже "затянуть пояса".