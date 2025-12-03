3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
The Telegraph: К 2030 году Великобритания может уступить Литве по объему ВВП на душу населения
В Британии бьют тревогу из-за краха экономики. Как пишет The Telegraph, она растет слишком медленно, а правительство не может предложить ни одной позитивной стратегии.
При сохранении текущего положения к 2030 году Соединенное Королевство уже уступит Литве по объему ВВП на душу населения, а к 2040 году станет беднее Турции.
В сентябре-октябре 2025 года произошло самое большое двухмесячное сокращение рабочих мест с 2020 года, безработица выросла до 5 %, при этом темпы роста заработной платы замедлились. В результате было зафиксировано снижение потребительских расходов.
На фоне этого правительство Кира Стармера планирует существенно увеличить налоги, нарушив свое обещание избежать этого. Тем временем рейтинг британского премьера продолжает падать - он опустился до 13 %.