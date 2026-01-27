Только после 15 лет: во Франции детям запретили регистрироваться в соцсетях

Нацсобрание Франции приняло законопроект о запрете соцсетей для детей до 15 лет. Голосование показало редкое единодушие: документ поддержали 130 депутатов и лишь 21 высказался против.

Законопроект вводит четкую возрастную границу для регистрации на цифровых платформах, а также запрещает смартфоны во всех французских лицеях.

Инициатива стала частью волны мер, обсуждаемых по всей Европе после введения в Австралии запрета на соцсети для детей младше 16 лет. Дания также достигла соглашения о блокировании доступа к соцсетям для лиц младше 15 лет, и этот шаг может стать законом к середине 2026 года.