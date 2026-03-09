3.72 BYN
Топливо за 2,5 евро, пустые хранилища и гиперинфляция: ЕС пожинает плоды ближневосточной авантюры
The Daily Mail пишет, что запасов газа в Британии хватит меньше чем на 2 дня. Интересные истины преподносит новый мир. Оказывается, применительно к райскому саду (Европе) действует правило: "Хочешь уничтожить страну - не надо ее бомбить. Достаточно перекрыть Ормузский пролив".
Это произошло, и "Большая семерка" собирает экстренное совещание. Западный мир - это такой хитрый сосед, хотели поживиться на энергоресурсах Ближнего Востока? Получите кризис! Хотели демократию насадить? А демократия как фугас - если криво растет, то бьет по своим же. Хотели западные ковбои поживиться энергоресурсами? Получите: Ормузский пролив перекрыт, это обходится в 7 млрд долларов в сутки.
Нефть Brent перевалила за 118 долларов, теперь это не черное золото, а "черный алмаз" какой-то. А газ на биржах взлетел выше 700 долларов за тысячу кубов.
Хранилища пустеют: в ЕС потери 180-200 млн долларов ежедневно. Это как если бы каждый день сжигали пару "Боингов" с деньгами. Экономисты в шоке: если драка затянется больше чем на 4 недели, то приведет к гиперинфляции и краху евро.
Во Франции и Германии бензин подбирается к 2,5 евро за литр. В Прибалтике за неделю топливо прыгнуло на 10-15 центов, дизель - на 25. В Латвии, правда, успокаивают: "Паники нет, рост всего 3 %". 3 % за неделю, ребята? Да если так дальше пойдет, латыши через месяц будут пешком ходить, а машины использовать как клумбы для петуний.
Но главное - паники нет, есть только легкое онемение рассудка. В Польше ввели ограничения, так как немцы толпами едут заправляться, потому что у них дома еще дороже. Тысячи бюргеров на границе - это как миграционный кризис, только наоборот за дешевым топливом.
Запад, который учил нас "демократии", теперь дерется за канистры, но пока еще не как в постапокалиптическом кино. Однако это они сами себе это устроили: поддержали удары по Ирану, а теперь плачут над пустыми баками.
Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России:
"Ситуация для европейцев крайне сложная. Уже высокие цены, относительно высокие продолжатся как бы весь 2026 год, а газовый кризис приводит к тому, что электроэнергия тоже дополнительно дорожает. Это все раскручивает инфляцию. Европейцы рискуют попасть в ситуацию 2021-2022 годов, когда были очень высокие цены на газ, это привело к волне деиндустриализации. Вот то же самое и сейчас, в общем-то, вполне возможно, потому что высокие цены всегда убивают спрос. В 2025 году они только-только стали восстанавливаться, на 13 млрд куб. у них возросло потребление. И тут опять высокие цены, стоит ожидать опять снижения объема потребления газа".
Экономисты - люди скучные, но цифры у них злые. Они говорят, что если война продлится более 4 недель, все, Европа встанет колом: гиперинфляция, крах валютной системы. Страховые компании уже отказываются страховать танкеры. Они встали, нефть не идет.
9 марта министры финансов G7 соберутся на экстренное совещание. Они будут требовать взять нефть из стратегических запасов, нефть, что копили на черный день. День настал - чернее некуда.
Хотя рынок сожрет этот выброс за 3 дня, ценник улетит еще выше. Вот тогда поймут еврочиновники, что проще было не доводить до войны, чем теперь латать дыры в бюджете.
Хотя кто ж будет думать, когда хочется просто "послать сигнал" и "наказать режим"? Наказали. Наказали немецкого бюргера, французского фермера и латышского пенсионера. Хотели контролировать ресурсы, а получили хаос.
Европа сейчас напоминает человека, который решил сэкономить на спичках и поджег собственный дом, чтобы согреться. Тепло? Пока да. Но крыша уже горит.
География пожара расширяется на глазах: били по Тегерану, теперь летит ответка по Кувейту, Бахрейну, Катару. В Дохе взрывы, в Бахрейне опреснительную станцию накрыло, это не шутки.
Пишут, что Израиль бьет по иранским нефтехранилищам. Трамп, вроде бы, недоволен: "Зачем жечь нефть? Мы хотим ее сберечь". Иран обещает запас прочности хоть на полгода.
Остановить эту мясорубку теперь можно только чудом или полным истощением сторон. Только теперь "как всегда" зреет мировой энергетический коллапс. Приятного аппетита, господа хорошие, заварили кашу, кушайте, не обляпайтесь.