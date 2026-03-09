Топливо за 2,5 евро, пустые хранилища и гиперинфляция: ЕС пожинает плоды ближневосточной авантюры

The Daily Mail пишет, что запасов газа в Британии хватит меньше чем на 2 дня. Интересные истины преподносит новый мир. Оказывается, применительно к райскому саду (Европе) действует правило: "Хочешь уничтожить страну - не надо ее бомбить. Достаточно перекрыть Ормузский пролив".

Это произошло, и "Большая семерка" собирает экстренное совещание. Западный мир - это такой хитрый сосед, хотели поживиться на энергоресурсах Ближнего Востока? Получите кризис! Хотели демократию насадить? А демократия как фугас - если криво растет, то бьет по своим же. Хотели западные ковбои поживиться энергоресурсами? Получите: Ормузский пролив перекрыт, это обходится в 7 млрд долларов в сутки.

Факт Нефть Brent перевалила за 118 долларов, теперь это не черное золото, а "черный алмаз" какой-то. А газ на биржах взлетел выше 700 долларов за тысячу кубов.

Хранилища пустеют: в ЕС потери 180-200 млн долларов ежедневно. Это как если бы каждый день сжигали пару "Боингов" с деньгами. Экономисты в шоке: если драка затянется больше чем на 4 недели, то приведет к гиперинфляции и краху евро.

Во Франции и Германии бензин подбирается к 2,5 евро за литр. В Прибалтике за неделю топливо прыгнуло на 10-15 центов, дизель - на 25. В Латвии, правда, успокаивают: "Паники нет, рост всего 3 %". 3 % за неделю, ребята? Да если так дальше пойдет, латыши через месяц будут пешком ходить, а машины использовать как клумбы для петуний.

Но главное - паники нет, есть только легкое онемение рассудка. В Польше ввели ограничения, так как немцы толпами едут заправляться, потому что у них дома еще дороже. Тысячи бюргеров на границе - это как миграционный кризис, только наоборот за дешевым топливом.

Запад, который учил нас "демократии", теперь дерется за канистры, но пока еще не как в постапокалиптическом кино. Однако это они сами себе это устроили: поддержали удары по Ирану, а теперь плачут над пустыми баками.

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве России:

"Ситуация для европейцев крайне сложная. Уже высокие цены, относительно высокие продолжатся как бы весь 2026 год, а газовый кризис приводит к тому, что электроэнергия тоже дополнительно дорожает. Это все раскручивает инфляцию. Европейцы рискуют попасть в ситуацию 2021-2022 годов, когда были очень высокие цены на газ, это привело к волне деиндустриализации. Вот то же самое и сейчас, в общем-то, вполне возможно, потому что высокие цены всегда убивают спрос. В 2025 году они только-только стали восстанавливаться, на 13 млрд куб. у них возросло потребление. И тут опять высокие цены, стоит ожидать опять снижения объема потребления газа".

Экономисты - люди скучные, но цифры у них злые. Они говорят, что если война продлится более 4 недель, все, Европа встанет колом: гиперинфляция, крах валютной системы. Страховые компании уже отказываются страховать танкеры. Они встали, нефть не идет.

9 марта министры финансов G7 соберутся на экстренное совещание. Они будут требовать взять нефть из стратегических запасов, нефть, что копили на черный день. День настал - чернее некуда.

Хотя рынок сожрет этот выброс за 3 дня, ценник улетит еще выше. Вот тогда поймут еврочиновники, что проще было не доводить до войны, чем теперь латать дыры в бюджете.

Хотя кто ж будет думать, когда хочется просто "послать сигнал" и "наказать режим"? Наказали. Наказали немецкого бюргера, французского фермера и латышского пенсионера. Хотели контролировать ресурсы, а получили хаос.

Европа сейчас напоминает человека, который решил сэкономить на спичках и поджег собственный дом, чтобы согреться. Тепло? Пока да. Но крыша уже горит.

География пожара расширяется на глазах: били по Тегерану, теперь летит ответка по Кувейту, Бахрейну, Катару. В Дохе взрывы, в Бахрейне опреснительную станцию накрыло, это не шутки.

Пишут, что Израиль бьет по иранским нефтехранилищам. Трамп, вроде бы, недоволен: "Зачем жечь нефть? Мы хотим ее сберечь". Иран обещает запас прочности хоть на полгода.