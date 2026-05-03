Трамп анонсировал операцию по деблокаде судов в Ормузе
Автор:Редакция news.by
Спокойствия на Ближнем Востоке не видать. 4 мая в Ормузском проливе могут начаться военно-морские бои.
Трамп объявил об операции США по выводу заблокированных в проливе иностранных судов. Американский лидер подчеркнул: это гуманитарный жест для нейтральных стран, чьи экипажи столкнулись с нехваткой продовольствия и ресурсов.
В Центральном командовании США сообщили, что военная поддержка в процессе прохода судов через Ормузский пролив будет включать эсминцы, самолеты и 15 тыс. военных.
В то же время Иран выступил с резким предупреждением. В Тегеране заявили, что любое вмешательство США в морской режим пролива будет расцениваться как нарушение перемирия.