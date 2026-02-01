Трамп надеется заключить соглашение с Ираном

Президент США надеется заключить соглашение с Тегераном. При этом Трамп не упустил возможности подчеркнуть: у берегов Ирана находятся "самые крупные и наиболее мощные корабли в мире".

Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам в исламской республике, операция получила название "Полуночный молот". Глава Белого дома предупредил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".

Трамп также сообщил о еще одной возможной сделке. Администрация США ведет переговоры с "наиболее высокопоставленными людьми" на Кубе.