Трамп заявил, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку по Украине
Автор:Редакция news.by
Зеленский не хочет идти на заключение сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил Президент США. Дональд Трамп подчеркнул, что с ним намного сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным.
В интервью телеканалу Эн-би-си хозяин Белого дома также заявил, что не нуждается в предложенной Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, назвав его последним человеком, от которого бы Вашингтон получил поддержку.
От комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами американский лидер уклонился.