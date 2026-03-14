Трамп заявил, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку по Украине

Зеленский не хочет идти на заключение сделки по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил Президент США. Дональд Трамп подчеркнул, что с ним намного сложнее заключить сделку, чем с президентом России Владимиром Путиным.



В интервью телеканалу Эн-би-си хозяин Белого дома также заявил, что не нуждается в предложенной Зеленским помощи в рамках операции против Ирана, назвав его последним человеком, от которого бы Вашингтон получил поддержку.



От комментариев относительно возможного применения США украинских разработок в сфере борьбы с дронами американский лидер уклонился.