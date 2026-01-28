3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Трамп заявил о близости Кубы к "краху" из-за прекращения поставок венесуэльской нефти
Автор:Редакция news.by
Куба находится "очень близко к краху" после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время визита в штат Айова.
Глава Штатов добавил, что Вашингтон будет наблюдать, "что случится с Кубой", намекая на возможные серьезные последствия для экономики острова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в США обсуждают возможность полной морской блокады Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров.
Данный вариант продвигают ряд чиновников администрации Белого дома, включая госсекретаря Рубио. Хотя окончательное решение еще не принято, это предложение может войти в широкий пакет мер для давления на Гавану.