Трамп заявил о близости Кубы к "краху" из-за прекращения поставок венесуэльской нефти

Куба находится "очень близко к краху" после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время визита в штат Айова.

Глава Штатов добавил, что Вашингтон будет наблюдать, "что случится с Кубой", намекая на возможные серьезные последствия для экономики острова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в США обсуждают возможность полной морской блокады Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров.

Данный вариант продвигают ряд чиновников администрации Белого дома, включая госсекретаря Рубио. Хотя окончательное решение еще не принято, это предложение может войти в широкий пакет мер для давления на Гавану.

Разделы:

В миреСША

Теги:

КубаВенесуэлаДональд Трамп