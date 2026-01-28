Трамп заявил о близости Кубы к "краху" из-за прекращения поставок венесуэльской нефти

Куба находится "очень близко к краху" после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время визита в штат Айова.

Глава Штатов добавил, что Вашингтон будет наблюдать, "что случится с Кубой", намекая на возможные серьезные последствия для экономики острова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в США обсуждают возможность полной морской блокады Кубы с целью прекращения импорта нефти на остров.