3.85 BYN
2.77 BYN
3.23 BYN
Транспортная инфраструктура Литвы уязвима для дронов, признали власти
Автор:Редакция news.by
Вся транспортная инфраструктура Литвы уязвима для дронов, признал министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминскас.
Министр особенно недоволен уровнем безопасности в аэропортах и призвал внедрить системы защиты от беспилотников в Вильнюсе, Каунасе и Паланге.
Также отмечено, что аэропорт Вильнюса провалил работу по эвакуации пассажиров в ходе воздушной тревоги 20 мая. Подготовка сообщений об опасности заняла столько же времени, сколько длилась сама тревога.