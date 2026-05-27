Транспортная инфраструктура Литвы уязвима для дронов, признали власти

Вся транспортная инфраструктура Литвы уязвима для дронов, признал министр транспорта и коммуникаций Юрас Таминскас.

Министр особенно недоволен уровнем безопасности в аэропортах и призвал внедрить системы защиты от беспилотников в Вильнюсе, Каунасе и Паланге.

Также отмечено, что аэропорт Вильнюса провалил работу по эвакуации пассажиров в ходе воздушной тревоги 20 мая. Подготовка сообщений об опасности заняла столько же времени, сколько длилась сама тревога.

