3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Три дня на запуск: Венгрия поставила ультиматум Киеву по нефтепроводу "Дружба"
Автор:Редакция news.by
Венгрия дала Киеву три дня на запуск трубопровода, который не функционирует с 27 января. В Будапеште, впрочем, как и в Словакии, уверены, что "Дружба" в полном порядке, но Украина прекратила транзит в целях шантажа.
Премьер-министр Словакии также заявил, что Зеленский перешел все красные линии, угрожая главе венгерского правительства.
Ранее Киев пригрозил применить к Орбану силовые методы, если тот продолжит блокировать очередной транш ЕС для нужд ВСУ.
Роберт Фицо отметил, что и другие страны ЕС могут не допустить выделения Украине кредита на 90 млрд евро.