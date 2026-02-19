Европа переживает очередной виток борьбы за якобы "цифровую безопасность детей". На этот раз - с размахом. Страны ЕС планируют ввести возрастные ограничения для доступа к виртуальным площадкам.

Правительства европейских стран одновременно пришли к выводу: если что‑то сложно регулировать, это нужно запретить. Европейский союз ускорил работу над введением ограничений на использование социальных сетей детьми и молодежью.

Депутаты Европарламента еще в конце 2025 года приняли доклад с призывом установить возрастной порог в 16 лет для доступа к соцсетям на территории ЕС. Ожидается, что пользоваться цифровыми платформами с согласия родителей можно будет с 13 лет. Предлагается также ввести запрет на веб-сайты, не соблюдающие правила Евросоюза.

И вроде бы, да, забота о подрастающем поколении - ведь, по данным исследований, около 20 % населения планеты проводит больше времени в смартфоне, чем спит. Но это лишь верхушка айсберга.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"К сожалению, политики европейских государств не думают о своей молодежи с той точки зрения, чтобы ограничить ее от какого-то нежелательного контента. Мы видим это в том числе и по конкретным примерам, когда происходит пропаганда нетрадиционных отношений, других подобных вещей, которые пагубно влияют на молодых людей. В то же время, как только сейчас происходит политический конфликт внутри западного мира, они тут же ищут возможности, как ограничить именно политическое влияние на свою молодежь со стороны Соединенных Штатов Америки".

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Австралия стала первой страной в мире, которая законодательно запретила виртуальные площадки для общения для детей до 16 лет. Власти этой страны продвигают законы о борьбе с "дезинформацией", которые критики называют одними из самых жестких в западном мире. В конце 2025 года соцсети, работающие в стране, обязали деактивировать аккаунты детей и подростков.

Дания достигла соглашения о блокировании доступа к соцсетям для всех младше 15 лет, и этот шаг может стать законом к середине 2026 года. Соцсети с возрастным ограничением 15+ ожидаются и во Франции. Парламент Португалии сделал первый шаг по ограничению на соцсети для детей и подростков до 16, не отстает и Испания.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних младше 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста, не просто галочки, а реальные, работающие барьеры. Сегодня наши дети находятся в пространстве, в котором им никогда не предназначалось находиться в одиночку. Пространство зависимости, насилия, порнографии, манипуляций, жестокости. Мы больше не будем это терпеть, мы защитим их от цифрового Дикого Запада".

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Но вот подростки уже давно научились обходить любые возрастные ограничения быстрее, чем взрослые успевают прочитать инструкцию. Запрет для них - скорее вызов.

Кэтрин Модецки, профессор Университета Западной Австралии:

"Опасение заключается в том, что эти обходные пути могут означать, что дети, находясь в этих онлайн-пространствах сейчас с еще меньшим регулированием и надзором, могут с меньшей вероятностью сообщать опекунам или родителям о негативных вещах в интернете. А все потому, что им там находиться не положено, и, кроме того, многие из этих детей, похоже, переходят на альтернативные сайты, которые потенциально еще более рискованны и находятся под меньшим надзором".

Кэтрин Модецки, профессор Университета Западной Австралии

Эксперты отмечают: как только государство получает инструмент контроля над информацией, оно начинает использовать его не только против "вредного контента", но и против неудобных мнений. А подростки - самые неудобные критики.

Большинство соцсетей - американские, а политики - европейские, поэтому контроля - ноль. Логика проста: чем меньше дети видят альтернативных точек зрения, тем легче им навязать "правильную" картину мира и меньше шансов проиграть борьбу за юные умы.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал самых ярых сторонников запрета: "Чиновники с самым низким рейтингом одобрения в мире (Макрон, Стармер, Мерц, Санчес) являются самыми ярыми сторонниками запрета социальных сетей для подростков и борьбы с "дезинформацией".

пост Павла Дурова в соцсети X

За блестящей вывеской "европейских ценностей" уже давно скрывается суровый механизм контроля. Свободу слова продают, покупают, блокируют и лицензируют. Она больше не принадлежит народу, она принадлежит европейской бюрократии.